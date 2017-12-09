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Ak Parti Mudanya’da Murat Ünal Güven Tazeledi

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Ak Parti Mudanya’da Murat Ünal Güven Tazeledi
Bursa'da AK Parti 6. Olağan Kongre Dönemi kapsamında Mudanya ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Bursa'da AK Parti 6. Olağan Kongre Dönemi kapsamında Mudanya ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Mudanya ilçesine bağlı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapılan ilçe kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Bennur Karaburun, Osman Mesten, il ve ilçe yöneticileri, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Harun Akın, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen AK Parti Mudanya ilçe kongresi sonunda mevcut İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, delegelerin kullandığı 150 oyun tamamını alarak görevini sürdürdü.

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