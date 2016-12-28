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Ak Parti Myk Toplantısı

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Ak Parti Myk Toplantısı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, anayasa değişiklik teklifine ilişkin konular ele alındı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, anayasa değişiklik teklifine ilişkin konular ele alındı.

AK Parti MYK toplantısında, anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarılması, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olması görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden 21 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürülmesinin gündeme alındığı, 126. maddede değişikliğe gidildiği ve tekliften 15. madeninde çıkarılmasının da kararlaştırıldığı öğrenildi.

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