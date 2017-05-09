Ak Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
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