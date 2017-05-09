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Ak Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

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Ak Parti Myk Toplantısı Sona Erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

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