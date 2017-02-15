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Ak Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

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Ak Parti Myk Toplantısı Sona Erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı sona erdi. Toplantı, 4 saat sürdü.

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