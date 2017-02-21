AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
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