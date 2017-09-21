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Ak Parti Niğde İl Başkanından Adaylık Açıklaması

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Ak Parti Niğde İl Başkanından Adaylık Açıklaması
AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Ak Parti İl Başkanlığından istifa etmediğini sadece il kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Ak Parti İl Başkanlığından istifa etmediğini sadece il kongresinde aday olmayacağını açıkladı.

Ak Parti İl binasında Özdemir, Ak Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, parti yönetimi ve partililerin de yer aldığı basın toplantısı düzenledi.

Özdemir yaptığı açıklamada: " Genel Merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda 6.olağan kongrede yeniden aday olmama kararı aldım. Ak Parti İl Başkanlığından istifa etmiyorum. Sadece il kongresinde aday olmayacağımı açıklamak istiyorum. Memleketim, teşkilatım ve hemşehrilerime hizmet edebilmek için bu davada görev aldım. Bu sorumluluk bilinci ile 4 yılı aşkın süredir başkanlık görevimi yerine getirmeye gayret ettim. 2010-2012 yılları arasında il yönetim kurulu üyeliği, 2012-2013 yıllarında Seçim İşleri Başkanlığı ve 2013 yılından bu yana da İl Başkanlığı görevini sürdürüyorum. 4 yıl içerisinde tam 5 seçim süreci yaşadık. Hamdolsun hepsinden büyük başarılar elde ederek çıktık. Halkımızın desteği ile oylarımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık. Nasıl ki benden önce görev alan il başkanlarımız kendilerine verilen görevi bir dava bilinci ile yaptıysa bende aynı duygu ile bu görevi yaptım. Bundan sonra da partim ve davam için çalışmaya, üzerime düşeni yerine getirmeye çalışacağım. Benden sonra görev alacak arkadaşımız belli olana kadar görevime devam edeceğim. Ak davanın güçlenmesi için bir nefer olarak yine çalışacak ve desteğimi esirgemeyeceğim. Genel merkezimizle koordineli olarak bu süreci yürüteceğiz. Beni bu göreve layık gören başta genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımıza böylesine bir onuru yaşattıkları için şükran borçluyum, teşekkür ediyorum" dedi.

Hizmet Edebilmek için bu davada görev aldım

Özdemir: "Memleketim, teşkilatım ve hemşehrilerime hizmet edebilmek için bu davada görev aldım. Bu sorumluluk bilinci ile 4 yılı aşkın süredir başkanlık görevimi yerine getirmeye gayret ettim. Genel Merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda 6.olağan kongrede yeniden aday olmama kadarı aldım. Bugüne kadar benimle aynı davada yol alan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İstemeyerekte olsa gönlünü kırdığım herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum. Benden yana helal olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimizin yanında yer almaya, devam edeceğim"diye konuştu.

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