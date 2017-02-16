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Ak Parti Niğde İl Seçim İşleri Başkanı Av. Ümmügülsüm Özdemir Doğan Seçmenleri Uyardı

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Ak Parti Niğde İl Seçim İşleri Başkanı Av. Ümmügülsüm Özdemir Doğan Seçmenleri Uyardı
AK Parti Niğde İl Seçim İşleri Başkanı Av. Ümmügülsüm Özdemir Doğan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalarda...

AK Parti Niğde İl Seçim İşleri Başkanı Av. Ümmügülsüm Özdemir Doğan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak seçmenleri uyardı.

Özdemir Doğan, seçmen listelerinin 18 Şubat tarihinde askıya çıkacağını belirterek şu uyarılarda bulundu; "Halk oylaması ile ilgili seçim takvimimiz Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre seçmen listeleri 18 Şubat'ta bütün Muhtarlıklarda askıya çıkacak olup 26 Şubat'ta askından inecektir. Bu süre içerisinde hafta sonu da dahil Nüfus Müdürlükleri, İlçe Seçim Kurulları ve muhtarlıklar hizmet verecektir. Seçmenlerimizin muhakkak muhtarlıklarda kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Listeler askından inene kadar farklı adreste oy kullanmak isteyenler oy kullanmak istedikleri illere kayıt yaptırırlarsa o seçim bölgesinde oy kullanabilecekler" dedi.

Öğrencilerin ve farklı illerde geçici ikamet edenlerin de bulundukları illerde oy kullanabileceklerini ifade eden Av.Ümmügülsüm Özdemir Doğan, "Öğrencilerimiz okudukları illerde, yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair ıslak imzalı belge alacak, üniversiteden ıslak imzalı öğrenci belgesi alınacak ve ilçe nüfus müdürlüğüne gidilecek. Kirada oturuyorsa şayet, kira sözleşmesini alacak ve muhtarlıktan ikamet veya kendi üzerine kayıtlı bir fatura alıp ilçe nüfus müdürlüğünü gidecek. Herhangi bir sebepten dolayı geçici olarak bir tanıdığında ikamet ediyorsa evinde kaldığı kişiyi alıp ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek ve muhtarlıklarda 18 Şubat'ta askıya çıkacak olan listelerde, kimlik bilgileri ile seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek" diye konuştu.

Ak Parti Niğde Seçim İşleri Başkanı Ümmügülsüm Özdemir Doğan, oy kullanma konusunda sıkıntı yaşamamak için vatandaşların bu konulara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

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