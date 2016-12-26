Ak Parti Niğde Teşkilatından Yoğun Mesai

AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, İl Başkanı Emrah Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, İl Meclis Başkanı...

AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, İl Başkanı Emrah Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, İl Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, kurum ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yoğun meclis çalışmalarının yanı sıra, Niğde'nin sorunları ile yakından ilgilenen milletvekilleri ve il başkanı kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Niğde'nin yeni dönemdeki projelerini değerlendirmek üzere belediye başkanları ve kurum müdürleri ile Öğretmenevi'nde toplantı gerçekleştirildi. Niğde'nin ihtiyaçları, gelişmesi için atılması gereken adımlar ve birçok çalışmanın ele alındığı toplantıda önemli konuların detayları görüşüldü. Niğde'nin en köklü firmalarından biri olan BİRKO'nun genel kuruluna katılan milletvekilleri, daha sonra Niğde esnafını ziyaret etti ve onlarla hasbihal etti. Altunhisar'da ilçe teşkilatı, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da bulunduğu dost meclisinde bir toplantı gerçekleştirerek ilçenin yeni dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundular. Hafta sonu yoğun mesaisine devam eden milletvekilleri ve il başkanı Bor Huzur Evinde kalan yaşlıları da ziyaret ederek onların ellerini öptüler ve muhabbet ederek dualarını aldılar. Kurum ziyaretlerine Pazartesi mesaisi ile birlikte başlayan AK Parti Teşkilatı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Asım Baş ile bir araya gelerek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler. AK Parti ekibi Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğüne atanan Mustafa Aydoğdu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler ve yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte ne gibi çalışmalar yapıldığı hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Polis Evinde, Niğde Valiliğinin organizasyonunda da bir toplantı yapıldı. Toplantıya mecliste grubu bulunan 3 siyasi partinin AK Parti, CHP ve MHP il başkanları, AK Parti milletvekilleri, il meclis başkanı, belediye başkanı katıldı. Ülkemizde yaşanan terör olayları sonrası bir ve beraberiz mesajı veren siyasi partiler, bugün yine bir araya gelerek gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Niğde'nin ihtiyaçları, yapılanlar, yapılması gerekenler hakkında kurum, STK ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Teşkilatı yoğun mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Ziyaretler nedeniyle değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'de AK parti döneminde önemli reformlar yapıldığını söyledi. Özdemir, "Bizler Niğde'nin kalkınan bir şehir haline gelmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha hızlı çözüme kavuşması noktasında titiz çalışma yürütüyoruz. AK Parti Hükümetleri döneminde reformlar yapıldı. Niğde için hayal gibi görünen birçok hizmetin gelmesi noktasında milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımız gayret sarf etti. Üzerimize aldığımız sorumluluğun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Niğde için yapılan projeleri ilgili kurumlarımızla değerlendiriyor, yapılması gerekenler hakkında sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Bu yüzden yoğun bir çalışma sergiliyoruz" dedi.