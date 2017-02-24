Ak Parti Nilüfer’den Memur-sen’e Ziyaret

AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı, Memur-Sen Bursa İl Temsilciliğini ziyaret etti.

AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı, Memur-Sen Bursa İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, referandum sürecini değerlendirdi. Şeker, "16 Nisan ülkemiz için, ümmetimiz için hayırlı olsun. Ümmet de bütün dünya da buraya bakıyor. "Kamu-Sen çıktı ben "hayır" diyeceğim" dedi. Bizde bütün şube başkanlarımızla istişare ederek referandum sürecinin artısı, eksisi konuşuldu ve yüzde 100'e yakın evet çıktı. "Memur-Sen'e davet, referanduma evet" sloganı ile yola çıktık. 26 Şubat'ta, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde bütün teşkilatımızla bilgilendirme toplantı yapacağız" diye konuştu.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak, "Aslında bizim siyasi çalışmalarımız başlamadı. Startımız genel başkanımızın katılımıyla Ankara'da verilecek. Bizler de sahaya çıkacağız. Sahadaki resmi çalışmalar 9 Mart'ta başlayacak. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Aslında bu ziyaretin amacı yeni binaya taşınan Memur-Sen'e hayırlı olsun demekti. Seçim dönemine giderken yol haritamızda sizlerle hasbi hal edelim diye buraya geldik" dedi.

Konuşmaları ardından karşılık hediye takdimi ile toplantı sona erdi.