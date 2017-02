Ak Parti Ocak Ayı İl Danışma Toplantısı Yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Ocak Ayı Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Koordinatör Milletvekili olan AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, il ve il teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Divan Kurulu Başkanlığı'na İl Seçim İşleri Başkanı Ümran Karayiğit gelirken, divan üyeleri olarak İl Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Tığ, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri başkanı Mustafa Turhan, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nurcan Çakmak görevlendirildi.

Açılış konuşmasını yapan Fikret Karabıyık, Bilecik Teşkilatı olarak Genel Merkez Teşkilatı'nın vermiş olduğu talimatları tamamlama gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Bu yapılanmayı tamamladıklarını gördüğünü belirten Karabıyık, "İlin en büyük salonuna sığmayan kocaman bir aile olmuşuz, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizlere AK Parti ailesi olarak sürekli şu yönde Genel Başkan Yardımcımızın da malumu sürekli şu yönde eleştiriler yapıldı. İşte neden bu kadar çok toplantı yapıyorsunuz? Nedir bu ek toplantıları seçim yok sandık çalışmaları da bitti dediler ve yeri geldi bizlerle alay ettiler. Bugün geldiğimiz noktada toplantıların ne kadar önemli olduğunu ne kadar doğru işler yaptığımızı bir gecede bize göstermeyi nasip etti. O gecede 15 Temmuz gecesi idi.15 Temmuz gecesi partimizden atılan bir mesajla binlerce ak gönüllü kardeşlerim bir dakika bile tereddüt etmeden partimizin etrafında toplandılar, Demokrasimize sahip çıktılar bu gecede bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler halkımızdan hiçbir zaman korkmadık"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bugüne yapılan anayasaların tamamının halk ile değil halka rağmen yapılan malum darbe anayasaları olduğunu belirten Karabıyık, "Geldiğimiz noktada bürokratik oligarşinin ülkeyi yönetmekte olduğunu, halka rağmen bir yönetim profili oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Halkın temsilcileri olan Gazi Meclisi tarafından yapılan bir sivil anayasaya ne kadar ihtiyacımız olduğu ortadadır. Bizler halkımızdan hiçbir zaman korkmadık. Bizler vatandaşlarımızdan hiçbir zaman kaçmadık. Kapalı kapılar ardında hiçbir hesaba dahil olmadık. Hiçbir zaman sandığa gitmekten çekinmedik. Şimdi önümüzdeki süreçte bir halk oylaması yaşayacağız. 15 yılık AK Parti iktidarı döneminde hızlı tren projelerine, hava alanlarına, 3.Köprüye, marmaraya, Avrasya tüneline hayır diyenler, PKK cenazelerine omuz verenler bütün terör örgütleri ile aynı sözü söyleyenler tabi ki yine hayır diyecekler. Tabi ki darbe yapmak isteyecekler. Güçlü bir Türkiye için 2023 Türkiye'si için 2071 hedefleri için bugün ben yoksam ne zaman var olacağım? Allah'ın izniyle bize sandıkta teveccüh gösteren halkımız bugün de bizden desteğini esirgemeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Siz teşkilat mensubu arkadaşlarımın desteğini hep arkamda hissettim"

Ardından konuşma yapan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Eldemir, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 316 Milletvekili arkadaşımızın imzası ile Anayasa değişikliği teklifimiz yaklaşık 17 gün Anayasa komisyonunda yaklaşık olarak da 15 gün TBMM genel kurulunda tartışıldı görüşüldü. Az önce Divan başkanımızın söylediği gibi bir çok engellemelere rağmen bir çok sıkıntılara rağmen bu Anayasa değişikliğini milletimizin hayrına olduğu düşüncesi ile milletimizin karşısına getirdik. Bu yoğun tempoda bu yorucu tempoda bu sıkıntılı tempoda işte siz teşkilat mensubu arkadaşlarımın desteğini hep arkamda hissettim. Bunun için ve bu salonu doldurduğunuz için hepinize özellikle teşekkür ediyorum. 2002 yılından beri hangi konuda başımız sıkışsa biz tek merci olarak tek adres olarak her zaman milletimizi gördük. Önümüzde yine bir referandum süreci var ve yine karar için milletimize gidiyoruz, Milletimiz ne derse başımızın üstünde yeri var ama şunu da çok iyi biliyoruz. 2002'den bugüne kadar girdiğimiz her seçimde de her referandumda da milletimize kendimizi iyi izah ettiğimiz takdirde milletimiz bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı" dedi.

"İnşallah biz gece ve gündüz çalışarak bu eveti hak edeceğiz"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise, "Yeni Türkiye yolunda bu yolda karınca kararınca katkı sağlamayı nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz" dedi. Başkan Yağcı konuşmasına şu şekilde devam etti: "gerçekten ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreç yeni Türkiye'nin başlangıcı. Bu başlangıç 2023'e, 2071'e giden ulvi yolun medeniyet yolunun açılış kapısı. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimiz bizim sorumuza evet diye cevap verecek. İnşallah biz gece ve gündüz çalışarak bu eveti hak edeceğiz. Bu evetin hakkını bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğiz."

"Bizim bütün günahımız iktidara gelmemizdir"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karaca, "11 seçimdir bizi yalnız bırakmayan milletimiz, özellikle Bilecik'imiz inşallah önümüzdeki Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum ve bu duyguyla hepinizi çalışmaya davet ediyorum" dedi. Nisan'da baharda Türkiye'ye bahar geleceğini belirten Karaca, "Allah rahmet eylesin Adnan Menderes yaşasaydı CHP'nin iktidarı gelenlere onun zamanındaki aynı şeyleri yaptığını görürdü. Hala bugünde sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza yaptıkları tahrikler, hakaretler hepsi aynı şekilde devam ediyor. O kadar hazımsızlar ki kendilerinin hayır dediği kampanyaya destek veren insanları göklere çıkartırken, evet diyenlere karşı linç kampanyaları yaptığını hep birlikte görüyoruz. Bunların demokrasi anlayışı o günde böyleydi bugünde böyle. Bizim bütün günahımız iktidara gelmemizdir. Kin bizi bu günahımız için ölünceye kadar takip edecektir. Ağzımızla kuş tutsak Allah'ı haşa semavattan şahit diye yerlere indirsek kabul etmelerine imkan yoktur. Çünkü onları tatmin edecek olan hırs sadece iktidara gelmekten ibarettir. Hürriyetin yüzde 1'ini dahi hayatları boyunca başka birine tanımayanlar başkalarının haysiyetine, şerefine, seçimin meşruiyetine her ne sahada olursa olsun pervasızca kayıtsız ve şartsız sövmek, saymak ve hücum etmek için hürriyet istemektedirler. Bütün seçimlerde mağlup olurlar yine de memleket bizimledir derler" dedi.

"Bizim milletimiz irfan sahibidir"

Bugün de aynı şeylerin gerçekleştirdiğini belirten Harun Karaca, "Adamların ulaştığı en yüksek oy yüzde 25, yüzde 50 oy almış bir siyasi partiye siz yüzde 50yle mi memleketi idare edeceksiniz veyahut memleketin yüzde 50sini karşınıza mı alıyorsunuz gibi, yüzde 75 i karşılarına aldıklarının farkında bile olmadan böyle pervasızca kıyaslamalar yaptıklarına da bugünde şahit oluyoruz. Bu memlekette bütün huzursuzluk ve rahatsızlık hakikati kabul etmemek ve hakkına razı olmamaktan neşet etmemektedir. Madem ki reyle iktidarı ve idareyi ele alamadık bu defa şirretlikle iktidarı baskı altında bulundurur, iktidarı istediğimiz yöne sevk ederiz diyorlar. Bunu politikalarının hedefi ve gayesi olarak tayin etmişlerdir. Sizlere 1954 yılından meclis tutanaklarından kısa konuşmaları sizlere okumak istedim ve okudum. O günden bugüne 63 yıl geçti. Bizim milletimizin her biri ilim erbabı değildir. Alim de değildir ama bizim milletimizin bir özelliği vardır. Bizim milletimiz irfan sahibidir. 66 yıl önce CHP'ye oy vermiyordu, vermedi. 66 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisini iktidara getirmedi tek başına bu millet irfan sahibi" ifadelerini kullandı.

"Bizim bu memleketten başka gidecek hiçbir yerimiz yok"

İrfan sahibi milletin Nisan ayında CHP'ye ve onun zihniyetine en büyük dersi vereceğini belirten Karaca, "15 Temmuz'daki şehitlerimiz bu memlekette niye şehit oldular? Niye gazi oldular? Bizler bu memlekette yaşayan insanlar rahat yaşasınlar diye. Baktığınız zaman DHKP-C'si, PKK'sı, PYD'si, FETÖ'sü hepsi piyonlar bir de bunların ağa babaları var. Dışarıdan destekçileri var. Hepsiyle birlikte mücadele ediyoruz. Bu güzel Türkiye'yi bizden sonraki nesillere güzel bırakabilmek için yapacağımız bir şeyler yok mu? Eğer varsa biz 11 yıldır, 11 seçimdir sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu Genel Başkanımız neden koşturuyor bir tek sebebi var bizden sonraki nesillere güzel Türkiye bırakabilmek için. Çok çalışmamız lazım. Bu iş siyaset, oyla oluyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Korkutucu olmayınız, müjdelendiriniz. Selamı eksik etmeyiniz. Bizim selam vermediğimiz, kapısına gitmediğimiz insan olmamalı. Velev ki kapıdan kovulacağız, velev ki bizi tersleyecekler. Biz vazifemizi yapacağız. Bizim bu memleketten başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Ne zaman bunalsak kale gibi arkamızda sizi bulduk" dedi.

"Türkiye'de belki 100 yıl başarılamayacak hizmetlere imza atmış kadrolarsınız"

Son olarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş AK Parti'de siyaset yapmak nasip olduğu için şükretti. Ataş, "Bu ülkeye, bu millete hizmet etmek mazlum milletlerin ve ezilmiş insanların sesi olmak onların hakkını savunan bir partide ve onun kurduğu bir liderin partisinde siyaset yapmak kadar şerefli ve onurlu bir görevi Allah bu topluluğa nasip ettiği için hamd olsun. Milletimize teşekkür ediyoruz. Biz 2001 yılında kurulmuş AK Parti'nin içerisinde hizmet verenler olarak 14 yılı aşkın bir süredir iktidarlığımız süresinde bütün dünyaya iz düşürecek hizmetlerin içinde olduğumuz için, bu hizmetleri milletimize kazandırdığımız için bir kez daha Allah'a şükrediyorum. Sizler Türkiye'de hizmetin adresi olmuş AK Partide görev yapan kadrolar olarak kurulduğumuz tarihten hemen kısa bir zaman sonra iktidar olmuş ve bu süre içerisinde Türkiye'de belki 100 yıl başarılamayacak hizmetlere imza atmış kadrolarsınız" dedi.

"Türkiye bugün geldiği noktada yeni bir yönetim sistemi ile tanışmaya mecburdur"

Anayasa değişikliğinin son 100 yılın en önemli projelerinden birisi olduğunu belirten Mustafa Ataş, "Bu referandum da verilecek karar bize şunu sağlayacaktır. Bu anayasa oylaması Türkiye'nin istikbalidir, istiklalidir ve Türkiye'nin istikrarıdır. Milletimiz Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, istikbaliyle ilgili, bağımsızlığıyla ilgili ve bundan sonraki yönetim sürecinde istikrarıyla ilgili çok önemli bir kararı verecektir. Milletimiz bundan önceki seçimlerde ve referandumlarda nasıl hata yapmadıysa, milletimiz hep doğru karar verdiyse Allah'ın izniyle Nisan ayında yapılacak referandumda da yine bu ülkenin en önemli süreçlerinden birisi olacak, kararı verecektir. En doğru kararı verecektir. Bu ülkede 2002'den önce de siyasi partiler ve siyasi liderler vardı. Dönüp şöyle Cumhuriyet tarihinden bugün ki süreç içerisinde kaç tane siyasi lider kaç tane siyasi parti bu ülkenin yararına hizmetler yapmış çalışmış kaç tanesi bu hizmetlerin karşısında set kurmuşsa milletimiz bunları çok iyi tanır. Türkiye bugün geldiği noktada yeni bir yönetim sistemi ile tanışmaya mecburdur. Türkiye bulunduğu konumu itibariyle yeni bir yönetim sistemiyle geleceğe yürümeye mecburdur" ifadelerini kullandı.

"Biz bugüne kadar bu milletin aleyhine olacak hiçbir hizmet yapmadık"

Bu değişikliklerin Türkiye'ye neler sağlayacak olduğundan bahseden Ataş konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizlerin kafalarını karıştıracak cümleler duyabilirsiniz. Türkiye'de diktatörlük geliyor diye duyabilirsiniz. Ya Allah'tan korkun akşama kadar durmadan kutsal değerlerine küfredeceksin hakaret edeceksin ve hiç bir ceza almayacaksın hala diktatör diyeceksin. Cibilliyetleri böyle olduğu için geçmişte neyseler bugün de öyleler. Değişen hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı'na öyle yetkiler verilecek ki meclisi fesh edecek, şöyle yapacak böyle yapacak diyorlar. Arkadaş çıkan teklifi okuyun içinde fesih kelimesi geçen bir yer, bir tek cümle var mı? O zaman konuşun.arkadaşlar bunların hepsi uydurma, hepsi milletin kafasını karıştırmak için yapılmış bir takım girişimlerdir. Cumhurbaşkanının meclisi seçime götürme, fesih etme gibi bir şeyi kesinlikle söz konusu değil. Genel merkezden gelen değişiklikle ilgili kitapçığı herkes okusun. Okumadan sakın sokakta bir şey anlatmaya kalkmayın. Cumhurbaşkanının sadece idari konularda kararname çıkarma yetkisi var. HSYK, HSK oluyor. Hakimler, Savcılar Kurulu. Onların seçimleri şuanda kendi aralarında yapılıyor. Üye sayısı 22'den 13'e düşüyor. 7 tanesini meclis seçecek. Biz bugüne kadar bu milletin aleyhine olacak hiçbir hizmet yapmadık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu milletin aleyhine olacak hiçbir hizmetin yanında ya da arkasına olmayız."

Öte yandan toplantıda konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Karabıyık konuşmacılara hediye takdim ederken toplantı sırasında ve sonrasında evet pankartları açan partililer bayraklarla büyük toplantının büyük bir miting gibi geçmesini sağladı.