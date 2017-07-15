Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Kırmızı; “Vatanımıza, Demokrasimize Her Şart Altında Sahip Çıkacağız”

Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Vatanımıza, devletimize, demokrasimize...

Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Vatanımıza, devletimize, demokrasimize her şart ve durumda sahip çıkacağız" dedi.

İlçe Başkanı Kırmızı 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Bundan tam bir yıl önce 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak darbe görünümlü işgal girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, aziz milletimiz, bu girişimi, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır" dedi.

Milletimizin,15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını kaydeden Kırmızı "Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Buradan tüm şehitlerimize Allahtan Rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin. Cennette buluşmalarına vesile olsun. Gazilerimize ve yaralılarımıza Yüce Rabbim acil şifalar versin. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz'da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Ordumuz ve Mehmetçiğimiz bizim gözbebeğimizdir.

Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz. Bu vatan hepimizin. Vatanımızı seviyorsak, milletimizi seviyorsak hepimiz işimizi iyi yapacağız. Öğrenci isek öğrenciliğimizi, öğretmen isek öğretmenliğimizi, memur isek memurluğumuzu, esnaf isek esnaflığımızı, çiftçi isek çiftçiliğimizi iyi yapacağız. Vatanımıza, devletimize, demokrasimize her şart ve durumda sahip çıkacağız. Rabbim bu millete bu günleri bir daha yaşatmasın, tüm Ortaca halkımızı 15 Temmuz anma programlarına ve aynı gün başlatacağımız Demokrasi Nöbetlerine katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.