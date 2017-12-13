  • BIST 108.153
  • Altın 154,025
  • Dolar 3,8325
  • Euro 4,5073
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkan Adayı Belli Oldu

» »
Ak Parti Osmangazi İlçe Başkan Adayı Belli Oldu
AK Parti Osmangazi İlçe Başkan adaylığı için teklif edilen 5 isim bugün Ankara'da Ak Parti Genel Merkezi'nde görüşmeler yaptı.

Ak Parti'nin Osmangazi İlçe Başkan Adayı Ufuk Cömez oldu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkan adaylığı için teklif edilen 5 isim bugün Ankara'da Ak Parti Genel Merkezi'nde görüşmeler yaptı. Yapılan istişare sonucunda Ali Yılmaz Başkanlığındaki Osmangazi İlçe Yönetimi'nde Başkan Yardımcısı olan Ufuk Cömez'in kongrede aday olmasına karar verildi. Bu ay sonunda yapılması beklenen kongre için aday gösterilen Cömez; AK Parti Osmangazi'nin yeni başkanı olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tbmm’de "Haddini Aşma" Tartışması13 Aralık 2017 Çarşamba 19:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Bir Araya Geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 19:18
  • Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: “Kırgızistan İle Aramızda Sınıra Gerek Yok”13 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani İle Bir Araya Geldi13 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
  • Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: “Bu Bir Ülkenin Başkentini Tanımak Anlamına Gelmiyor”13 Aralık 2017 Çarşamba 18:08
  • Abd’de Türkler, Kudüs İçin Büyük Gösteriye Hazırlanıyor13 Aralık 2017 Çarşamba 17:48
  • Başbakan Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj İle Görüştü13 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
  • Erdoğan: “Filistin Devletini Henüz Tanımamış Tüm Ülkelere Derhal Filistin’i Tanıma Çağrısı Yapıyorum”13 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Üç Partiden Kudüs Çağrısı13 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
  • İsrail’den Filistin Barış Sürecine Yeni Adım13 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti