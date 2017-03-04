Ak Parti Referandum Çalışmalarına Devam Ediyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, referandum çalışmalarına Horasan'da devam etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, referandum çalışmalarına Horasan'da devam etti. Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, "evet" için Horasanlılarla buluşan Öz, belediye meclis salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla referandum bilgilendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Vatandaşlara referandumda neden "evet" denilmesi gerektiğini detaylarıyla anlatan Başkan Öz ve Aydın, Horasanlı vatandaşlardan destek istedi. Başkan Aydın, "Milletimizin bekası, devletimizin 2023-2053-2071 hedefleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimize anlatacağız" dedi.

Bilgilendirme ve istişare toplantısında konuşma yapan Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, süreç için plan ve programları tamamladıklarını belirterek, "Nisan ayında yapılacak olan referandum sürecinin başta ülkemiz olmak üzere Erzurum'a ve Erenler şehri Horasan'a yarar getirmesi temennisindeyiz. Nisan ayın da yapılacak olan referandumdan başarılı bir şekilde çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok. Süreç için plan ve programlarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. Yeni anayasa ve başkanlık sürecinizin yararlı olmasını diliyor, bu süreçte gece gündüz birlikte, tek bir vücut şeklinde çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Devletimiz milletiyle bütünleşecek"

Yeni sistemin hızlı karar alan, hızlı icraat yapan etkin bir yönetim modeli olacağına vurgu yapan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın "Bu referandumda devlet ve millet bütünleşecek, çift başlı sistem ortadan kalkacak. Bu referandum ile 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz zihniyetine "dur" diyeceğiz. Daha demokratik daha özgür bir Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Ben özelde Horasan, genelde ise tüm halkımızın 16 Nisan'da çok yüksek oranda "evet" diyeceğine gönülden inanıyorum. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu ışığı ve umudu görüyorum" diye konuştu.

Referandumun Türkiye'nin geleceğini ilgilendirdiğini söyleyen Başkan Aydın, "Bu sistemi halkımıza tüm detaylarıyla anlatıyoruz. 16 Nisan'a kadar mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezerek halkımıza neden evet denilmesi gerektiğini anlatacağız. Horasanın ve geleceğimiz için "evet" diyor. Ancak inanyorum ki 16 Nisan'da Horasan ilçesi olarak bir evet rekor kıracağız" ifadelerini kullandı.