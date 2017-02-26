Ak Parti, Referandum Çalışmalarını Hızlandırdı

AK Parti'nin Ankara Arena'da "Evet" kampanyasını başlattığı toplantıya 50'ye yakın otobüsle tam kadro katılan İzmir teşkilatı, İzmir'e dönerek çalışmalarına...

AK Parti'nin Ankara Arena'da "Evet" kampanyasını başlattığı toplantıya 50'ye yakın otobüsle tam kadro katılan İzmir teşkilatı, İzmir'e dönerek çalışmalarına hız kazandırdı.

AK Parti'nin Ankara Arena'da "Evet" kampanyasını başlattığı toplantıya katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, İzmir'e dönünce açıklama yaptı. Çıktıkları yolun kutlu bir yol olduğuna ve kutlu bir reformu da beraberinde getireceğine vurgu yapan Başkan Bülent Delican, "İl ve ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla tam kadro oradaydık. Türkiye'nin yeniden doğuşuna İzmir'in aydınlığını götürdük. Biz inanıyoruz li; bu millet bize 15 yıldır güvendi, "evet" dedi, hiç kaybetmedi. Yine diyecek, yine kazanacak. İzmir de ikinci kuruluşun ikinci kez anahtarı olacak" diye konuştu.

"İzmir farkı"

İzmir'in coşkusunun salona damga vurduğunu ve salondaki atmosferi değerlendiren Başkan Delican, tam kadro çıktıkları yolun İzmir dönüşünde de heyecanın hakim olduğunu söyledi. Delican sözlerini şöyle sürdürdü: " Eksiksiz, tek vücut oradaydık. Türkiye'nin yeniden doğuşunun, ikinci kuruluşunun başlangıç tarihine tanıklık ettik. İzmir'in, İzmirli hemşehrilerimizin selamlarını, heyecanlarını teşkilatımızla o muhteşem salona taşıdık. İzmir farkını ortaya koyduk. Çünkü İzmir; bu ülkenin tarihinin de farkı, en etkin gücü, anahtarı her daim elinde tutan şehridir."

"Geri sayım başladı"

16 Nisan'ın, Türkiye'nin ve Türk Milletinin en önemli miladı olacağını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "İki seçeneğimiz var. Ya güçlü Türkiye, Ya güçlü Türkiye. Ya güçlü milli irade, ya güçlü milli irade. Bu sisteme, reforma "evet" demekten başka kurtuluşumuz yok. Milletin devletle olan ilişkisine çakalları sokmamak, icrayı, Gazi Meclisi güçlendirerek ipleri milletimizin eline koşulsuz vermek için geri sayım başladı. O sandık; milletin kendi kaderini memleketin kaderini oylayacağı bir sandık olacak ve yeni dönemde İzmir'in payı yine büyük olacak. İkinci kuruluşun da mimarlarından olacak" dedi.

"Çalışmalarımız hız kazanacak"

Ayaklarının tozuyla hiç ara vermeksizin çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Arena'nın heyecanını, coşkusunu İzmir'e getirdik. Başbakanımız ve Genel Başkanımız Binali Yıldırım'ın selamlarını İzmir'e getirdik. Hızlanacağız. Dokunmadığımız İzmirli hemşehrimiz kalmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kendi çıkarları için öcü gibi gösterenlerin karşılığında sistemin doğrularını anlatmaya devam edeceğiz. Sahada; çarpıtılan, yalan yanlış bilgilerin oluşturduğu bulanıklığı gidereceğiz. "Diktatör yapacaklar', "Cumhuriyeti yok edecekler" safsatalarının dayanaksız olduğunu, İzmir de eninde sonunda görecek. Oldukça motive olmuş bir şekilde İzmir'e döndük. Teşkilatımız, gece gündüz alanda olacak. Doğru tektir. O doğruda birleşmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.