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Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

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Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı
AK Parti Sakarya İl Danışma Meclis toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması...

AK Parti Sakarya İl Danışma Meclis toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması Türkiye'nin son yüzyılının en büyük projesidir" dedi.

AK Parti Sakarya İl Danışma Meclis toplantısı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Ben, önümüzdeki yaşanacak olan referandumda inanıyorum ki Sakarya olarak bu güne kadar olan seçimlerde gösterdiğiniz başarıyı Allah nasip ederse önümüzdeki seçimlerde de göstermenizi diliyorum. Ama işin ciddiyetini de asla terk etmememiz gerektiğini de burada hatırlatmak istiyorum. Söylemek istediğim budur. Onun için değerli arkadaşlarım, şunu söylemeliyim ki yapılacak olan anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması Türkiye'nin son yüzyılının en büyük projesidir. Türkiye'nin istikbali, istikrarı ve istikbali ile ilgili bir karardır. Eğer bu kararı bütün milletimize doğru anlatamazsak, elimize geçen bu fırsatı iyi değerlendiremezsek vallahi gelecek nesillere bunun hesabını veremeyiz, billahi veremeyiz. Bu mücadeleyi TBMM'de ölümüne bu mücadeleyi AK Parti milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri dişe diş mücadele etmek münasebetiyle, o çirkin tabloları yaşayarak, bu mücadeleyi verip meclisten geçirdilerse inanıyorum ki AK Parti teşkilatları da kapı kapı dolaşmak münasebetiyle, eli sıkılmamış insan kalmamacasına herkese mesajlarımızı ulaştırmaya mecburuz ve mahkumuz. Onun için ben AK Parti teşkilatlarından, özellikle Sakarya'dan, yani şu havzadan İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu gibi illerimizin en yüksek noktada oy almalarını bekliyorum. Bu havzadaki illerin içerisinde bakalım birinci kim olacak. Bunun takibini yapacağız. Ben emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

Ak Parti Sakarya İl Danışma Meclis Toplantısı Yapıldı

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