AK Parti Samsun için 'karar veriyor'.

Samsun AK Parti'nin üzerinde en durduğu illerden.

İl Başkanı Muharrem Göksel'le 'tamam mı, devam mı' diyerek bu kaçıncı temayül yoklaması.

Önceki gün de İl Koordinatörü Cumhur Ünal yine il yönetim kurulu üyeleriyle tek tek görüştü.

Belki de tarihinde ilk kez bu kadar yönetim kurulu üyesi katıldı toplantıya.

Toplantıda ayrıntılar ve ilkler vardı elbette.

Öncelikle Cumhur Ünal, görüşmeleri 'ne toplantı salonunda yaptı, ne de İl Başkanı Göksel'in odasında.

Toplantı için gelmeden yer söylememiş olmalı ki, herkes il başkanı odasında beklerken 'Ünal orası olmasın' istedi.

Kadın Kolları Başkanı'nın odasına geçti ve il yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini tek tek o odada aldı.

Sonra edindiği notları çantasına koydu ve Ankara'nın yolunu tuttu.

Elbette, il yönetiminden 'Neden başkanının odasında ya da toplantı salonunda' yapılmadı görüşmeler diye tepkiler olmuş olabilir.

Doğaldır da.

Ama İl Koordinatörü Ünal, bu kez böyle uygun görmüş olmalı ki, toplantıyı başka bir odaya aldı.

Nedeni için 'çok şey söylenebilir, çok şey düşünülebilir' ama en doğrusunu Cumhur Ünal bilir.

Daha önce ilçe teşkilatları, belediye başkanları, Büyükşehir meclis üyeleri, Kadın ve gençlik kollarıyla da temayül yapılmıştı.

Sorular aslında aynıydı. Eksikler neler. İl başkanı ile tamam mı, devam mı anlamına gelen sorular.

Ama bu ez farklı şeylerin de sorulduğunu biliyoruz.

Bence en önemlisi "Öncelikle toplantının başka bir odada yapılması, ikincisi ise il başkanı kim olsun diyerek, bazı isimlerin gündeme getirilmesi.

Temayülden ne çıktı bilmiyorum. Yönetimden bazı isimlerden edindiğim bilgilere göre 'Rapora konulacak son dosya tamamlandı'.

Artık karar, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın raporu doğrultusunda 'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın.

Ancak, temayül yoklamasının detayları, yapıldığı yer ve ilklerin yaşanması 'şaşırtıcı'.

Sonuç nasıl olur tahmin etmek zor olsa da şunu söylemek mümkün;

İl Başkanı Muharrem Göksel, koltuğunun ucunda oturuyor şu an için.

Genel merkezden gelen kararla 'Koltuğun tam ortasına oturup, sırtını da yaslayabilir, koltuktan kalkabilir de.

Çok değil bir kaç gün içinde 'öğreneceğiz'.

Ne diyelim, hayırlısı olsun.



AK Parti il Koordinatörü Cumhur Ünal