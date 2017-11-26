Ak Parti Samsun'da şok temayül

Ak Parti genel merkezi ani bir karar alarak Ak Parti İl Başkanı Muharrem Göksel için 'kalsın mı gitsin mi' eğilimini öğrenmek için baskın temayül kararı aldı

27 Kasım Pazartesi günü, genel merkezden gönderilen ekip Samsun'da İl yönetimi, İlçe Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik kollarının görüşlerini alacak.

İl başkanı Muharrem Göksel'in görevde kalıp kalmayacağını belirleyecek temayül son yoklama olarak görülüyor. 27 Kasım Pazartesi günü yapılması kesinleşen temayül, il yönetiminin ilçe başkanlığının Kadın ve Gençlik kollarına mesajla bildirildi.Büyükşehirlerde İlçe kongrelerinin başlamadan önce İl Başkanlarının belirlenmesini isteyen o konuda kongreleri erteleyen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde değiştirilmesi beklenen il başkanlarının ilgili Milletvekillerinin de görüşlerini almıştı.Samsun Milletvekilleri de il Başkanı Göksel'le ilgili görüşlerini bildirmişti.Ak Parti teşkilatlarından sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Ataş'ın Samsun'la ilgili son temayül yoklaması istemesi üzerine genel merkezden gelen temsilcilerinin il de temayül yapacağı ileri sürüldü.Temayül sonrası hazırlanan rapor Musrafa Ataş tarafından rapora dönüştürülerek Cumhurbaşkan Erdoğan'a sunulacak. En geç Cuma günününe kadar Göksel'in görevinden alınıp alınmayacağı karara bağlanmış olacak. N.Alper CABBAR



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