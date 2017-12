AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, "Müslümanları Kudüs üzerinden tahrik etmek,dünya barışına siyonist bir bomba atmak demektir"...

Yılmaztekin, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler ve toplantılara katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a eşlik etti. AK Parti Akçakale İlçe Teşkilatındaki toplantıda partililere hitap eden Milletvekili Yılmaztekin, Kudüs'ün ABD başkanı tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınması konusuna değindi. Yılmaztekin, "Müslümanları Kudüs üzerinden tahrik etmek, hedeflenen dünya barışına siyonist bir bomba atmak demektir" dedi. Yılmaztekin, Amerika'nın ısrarla Türkiye'ye karşı bir terör devleti kurmanın çabası içinde olduğunu, Akçakale'nin de kurulmak istenen bu terör devletinin en yakın sınırında bulunduğunu belirterek, "Kurmayı tahayyül ettikleri ama bizim hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimiz terör devletinin amacı bizi bölmektir. 15 Temmuz'da nasıl buraya PYD'li, DAEŞ'li militanı dikip sizi işgal etmeye kalkıştılarsa bunun devamı burada kuracakları, kurmayı tahayyül ettikleri terör devletidir. Tabi biz ne Kudüs'ü, ne Bağdat'ı, ne Şam'ı, ne İstanbul'u, ne Ankara'yı, ne Urfa'yı, ne Harran'ı, nede Akçakale'yi bu şer ruhuna teslim etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz burada Urfa'nın, Akçakale'nin, Harran'ın yiğitlerleri olarak dimdik durarak teröre, terör devletine, bunun arkasındaki ağababalarına, FETÖ'süne, DAEŞ'ine, PKK'sına, PYD'sine Allah'ın izniyle dünyayı dar edeceğiz. Buradan mesaj veriyoruz dünyaya. Diyoruz ki, burası ümmetin toprağı, burası ümmetin sancağı, burası ümmetin vatanı. Buradan hiç kimse bize meydan okumaya kalkmasın. İslamın topraklarını kafire vatan, yurt ettirmeyeceğiz. Burada onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

"Bugün kardeşliğin günüdür"

Yılmaztekin, birlik ve beraberliğe de vurgu yaprak, "Bugün kardeşliğin günü. Biz birbirimiz çok seveceğiz. Kafire karşı birbirimizi çok seveceğiz. Münafığa karşı birbirimizi çok seveceğiz. Haçlısına, siyonistine karşı birbirimizi seveceğiz. Önce birliğimizi, beraberliğimizi sağlayacağız, hizmetlerin hepsi olur. Ama vatan hepsinden önemlidir, aksi takdirde hiçbir şeyin önemi kalmaz. Birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü olan 16 Nisan referandumunda burada yüzde 95.23'le dünyaya biz "liderimizin emrindeyiz" diyerek güçlü bir mesaj verdik. Bu güçlü mesajı bundan sonra yüzde yüze ulaştırıp, tekrardan vereceğiz Allah'ın izniyle. Her zaman ölene kadar Allah'ın izniyle sizlerin emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bakanlar, milletvekili Yılmaztekin'in konuğu oldu

Yılmaztekin, bölgeyi ziyaret eden Bakanlar Fakıbaba ve Arslan'ı Akçakale'deki evinde de konuk etti. Yoğun tempolu programa soluk veren Yılmaztekin, konutunda ağırladığı bakanlar ve beraberindeki heyete baklava ikramında bulundu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "a ziyaretin anısına tesbih armağan eden Milletvekili Yılmaztekin, Harran Belediyesi ziyaretinde de kısa bir konuşma yaptı. Yılmaztekin, "Burada akrabalarım ve yakınlarım ile beraber olmak, Akçakale'de, Harran'da, kendi ilçelerimde sizlerle beraber bulunmak bizim için bir şeref" diye başladığı konuşmasını" Siz her zaman bizleri şereflendirdiniz. Şerefin en büyüğü de milli mücadelemizin en önemli virajında yüzde 97.27 gibi bir oyla Cumhurbaşkanımızın her ortamda "Harran" diye hitap ettiği o şerefe nail ettiniz bizleri. Bu açıdan sizlere sizin şahsınızda Şeyh Hayatü'l-Harrani Hazretlerine, İmam Bakır Hazretlerine ve burada meçhul veya burada hayatı geçmiş tüm evliya hazretlerine ve peygamberlerine hürmetlerimi burada tekrardan bildirmek isterim. Gerekli hizmetler yapılıyor, yapılmakta. Bakanımdan Allah razı olsun, hiçbir dediğimizi iki etmedi. Ahmet Eşref Fakıbaba bakanımız bu işlerin takibinde. Bunları her zaman her yerde dile getirdi, dile getiriyorlar. AK Partinin misyonu hizmet etmek hamdolsun. AK Partinin görevi bu. Hareket çizgimiz tarihten gelen misyonumuzdur. Sizlerle beraber 2023 hedeflerine giderken 2019 virajını yüzde yüz ile nasıl tamamlarız, bunun hesabını yaparken burada sizlerle bulunmak çok önemli. Bunu biliyoruz, idrakindeyiz, bilincindeyiz. Bu noktada verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman her konuda emrinizde ve hizmetinizde olduğumuzu biliyorsunuz" ifadelerine yer verdi.