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Ak Parti Sarıgöl’de Büyükdinç Dönemi Başladı

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Ak Parti Sarıgöl’de Büyükdinç Dönemi Başladı
AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresinde tek liste gidilen seçimde başkanlığa Erdoğan Büyükdinç seçildi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresinde tek liste gidilen seçimde başkanlığa Erdoğan Büyükdinç seçildi.

Tek liste halinde gidilen ve Sarıgöl AK Parti İlçe Lokalinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir ve Manisa Eski AK Parti Milletvekili Muzaffer Yurttaş katıldı. Eski Başkan Muhammet Toy'un aday olmadı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Dilşat Ulaş'ın Divan başkanı olduğu kongrede bir konuşma yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 2019 yerel ve genel seçimlerinde hedeflerinin 17 ilçe ve Manisa'da yerel yönetimi almak olduğunu belirterek, "Sarıgöl'e AK Parti'li belediye sözü verdik. 2019 yılında ev ev, mahalle mahalle dolaşarak ilçeyi AK yönetim ile tanıştırmak istiyoruz. Sadece Sarıgöl değil diğer 17 ilçeyi de almak için var gücümüzle çalışmamız gerek. Şimdiden kenetlenerek bunu başaracağız" dedi.

Orman vasfını yitiren alanlara zeytinlik

Konuşmasında yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise, "Yerel yönetimler çok önemlidir. Şimdiden çalışmalara başlanmalıdır. Bilindiği gibi, ülkemiz için bir çok kumpaslar oynanmakta ve bunlara karşı da mücadelemiz devam etmektedir. Rusya ile olan ilişkimizi uçak ile bozdular. Gerçek anlaşıldı, şimdi Rusya, Türkiye ve İran arasında anlaşmalar yapıldı. Kumpas öncesi Türkiye'den 106 bin ton üzüm Rusya'ya ihraç ediliyordu. Rusya kapılarını kapadı, üzüm zarar gördü ama bunları aştık. Şimdi Rusya bizden üzüm almaya başladı. Bu arada Manisa'nın Menemen'den Sarıgöl'e kadar 150 kilometre uzunluğunda bir alanı var. Buralara yani ormanlık vasfını kaybetmiş alanlara zeytin dikilmesi için öneri vereceğiz. Orman vasfını yitirmiş alanlar zeytinlik olacak" şeklinde konuştu.

Kongre sonucunda Erdoğan Büyükdinç Başkanlığında yeni yönetim kurulu üyelikleri şu isimlerden oluştu: "Ahmet Memiş, Derya Öztürk, Doğan Oğuz, Halil Arıkan, Metin Ay, Mehmet Yıldız, Mehmet Donat, Murat Ordu, Rasim Baydar, Ragıp Demirhan, Rıdvan Kocatürk, Yavuz Savran ve Yasin Öztürk."

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