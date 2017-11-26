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Ak Parti Selendi Teşkilatında Şeref Kaçar Dönemi Başladı

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Ak Parti Selendi Teşkilatında Şeref Kaçar Dönemi Başladı
AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresinde tek liste gidilen seçimde İlçe Başkanlığına Eczacı Şeref Kaçar seçildi.

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresinde tek liste gidilen seçimde İlçe Başkanlığına Eczacı Şeref Kaçar seçildi.

Selendi Belediye düğün salonunda gerçekleşen 6. Olağan Kongrenin Divan Başkanlığını Seçim işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş yaptı. Tek liste halinde gidilen AK Parti İlçe olağan kongresinde 245 delegenin oyunu alan Eczacı Şeref Kaçar AK Parti'nin yeni Selendi İlçe Başkanı oldu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yaptığı konuşmasında Muharrem Sezer ve ekibine bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah 2019 yerel ve genel seçimlerinde hedefimiz AK Parti olarak 17 ilçe ve Manisa'da yerel yönetimi almak. 2023 hedefine yeni arkadaşlarla ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kongreye katılan 245 delegenin oyunu alan Şeref Kaçar İlçe Başkanı seçilirken Yeni Yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: "Ali Filik, Ali Tatar, Aynur Kasap, Gültekin Özçelik, İbrahim Çayır, İsmail Kutlu, İsmail Yıldız, Mahmut Can, Mehmet Terzi, Mesut Tulum, Murat Kılıç, Selim Acun, Serap Altun ve Seyhan Ataşman.

Kongreye AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Milletvekili KİT Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 24 Dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Selendi İlçe eski başkanı Muharrem Sezer, Manisa İl Yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, delegeler, muhtarlar ile çok sayıda partili katıldı.

Yeni İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar 28 yaşında, evli ve 1 çocuk babası. Kaçar, 2013 yılında da partinin ilçe yönetiminde yer aldı.

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