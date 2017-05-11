  • BIST 96.194
  • Altın 140,388
  • Dolar 3,5719
  • Euro 3,8858
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Ak Parti Selendi’de Halk Oylaması Ve Yatırımları Değerlendirdi

» »
Ak Parti Selendi’de Halk Oylaması Ve Yatırımları Değerlendirdi
AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının Mayıs ayı ilçe danışma meclis toplantısı yapıldı.

AK Parti Selendi İlçe Teşkilatının Mayıs ayı ilçe danışma meclis toplantısı yapıldı.

Parti binasında yapılan toplantı yoğun katılıma gerçekleştirilirken, danışma meclisinin divan başkanlığına AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Selendi Koordinatörü Şemsettin Şahin seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, son yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında Selendi'nin büyük başarı elde ettiğini belirterek, tüm birimlere teşekkür etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şemsettin Baş ise "Selendi her zaman yüksek oy oranı ile bizleri gururlandırıyor. Uzak bir ilçemiz olmasına rağmen her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Selendi hizmeti sonuna kadar hak ediyor" dedi. Konuşmaların ardından ilçede yapımı süren ve yapılması planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Selendi Koordinatörü Şemsettin Şahin, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Yılmaz ve Malik Biber, İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Nurdan Uçak, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, AK Parti Selendi ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Ak Parti Selendi’de Halk Oylaması Ve Yatırımları Değerlendirdi

Ak Parti Selendi’de Halk Oylaması Ve Yatırımları Değerlendirdi

Ak Parti Selendi’de Halk Oylaması Ve Yatırımları Değerlendirdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu11 Mayıs 2017 Perşembe 10:13
  • Tarihe Adını Kahramanlığıyla Yazdıran Nene Hatun’un Heykeli Tartışmaya Neden Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 10:13
  • Şehit İtfaiyeci Mehmet Kapucu’nun İsmi Sokakta Yaşatılacak11 Mayıs 2017 Perşembe 10:03
  • İşkur’dan Bilgilendirme Sunumu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:58
  • Tekirdağ’da Gençlik Festivali Düzenlenecek11 Mayıs 2017 Perşembe 09:58
  • Ustalar Ve Öğrenciler Aynı Sahnede11 Mayıs 2017 Perşembe 09:53
  • Kaya Mezarları Yayla Turizmini Zenginleştiriyor11 Mayıs 2017 Perşembe 09:53
  • Kaşdemir Azerbaycan’da Ziyaretlerde Bulundu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:53
  • Selendi’de Esnafa Teşvikler Anlatıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:48
  • Okul Öncesi Şenlikler Renkli Görüntülere Sahne Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti