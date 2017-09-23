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Ak Parti Şemdinli 6. Olağan Kongresi

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Ak Parti Şemdinli 6. Olağan Kongresi
HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şemdinli 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Fikri Algül, başkanlık görevine yeniden seçildi.

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şemdinli 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Fikri Algül, başkanlık görevine yeniden seçildi.

Şemdinli Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve slayt gösterisi ile başladı. AK Parti 22. Dönem Ağrı Milletvekili ve Hakkari'den sorumlu koordinatör Halil Özyolcu, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Burada bir konuşma yapan Özyolcu, "Bugünkü Şemdinli 6. Olağan Kongremizin Şemdinli ilçemize, Hakkari ilimize, AK Partimize, hükümetimize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. Ak Parti açısından ve ülkemiz için Şemdinli ilçesi ve Derecik beldesinin çok önemli bir yeri olduğunu bildiğimiz için burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kongrede mevcut başkan Fikri Algül, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye Bitlis'in Ahlat ilçe Başkanı Oğuz Atılgan, Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen ve partililer katıldı.

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