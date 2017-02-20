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Ak Parti Seyitgazi Teşkilatı Kampa Girdi

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Ak Parti Seyitgazi Teşkilatı Kampa Girdi
AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı yaklaşan referandum öncesi kampa girdi. Ak Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekayi Tunç, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanlarının da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve halk oylamasında izlenecek yol haritası belirlendi. Referanduma sıkı bir şekilde hazırlanan AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı ev ev gezerek seçmenlerine neden "evet" demeleri gerektiğini anlatacak.

AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekayi Tunç, yeni sistem ile birlikte Türkiye'de çift başlılığın kalkacağını, daha güçlü bir Türkiye için önündeki tüm engellerin kalkacağını bunu ev ev gezerek vatandaşa anlatacaklarını söyledi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en doğru bir şekilde anlaşılması ve anlatılması adına teşkilata çok büyük görevler düştüğünü, bu sistem ile birlikte Türkiye'nin istikrarı, kalkınmayı yakalayacağını ifade etti. Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını bu oyunları bozmak için "Evet'in daha da anlam kazandığını söyleyen Başkan Kalın, "Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için bu sistem değişikliğine ihtiyacımız var. İnşallah 16 Nisan'da kazanan Türkiye olacak" şeklinde konuştu.

Ak Parti Seyitgazi Teşkilatı Kampa Girdi

Ak Parti Seyitgazi Teşkilatı Kampa Girdi

Ak Parti Seyitgazi Teşkilatı Kampa Girdi

Ak Parti Seyitgazi Teşkilatı Kampa Girdi

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