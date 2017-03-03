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Ak Parti Soma Teşkilatından ’Evet’ Bürosu

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Ak Parti Soma Teşkilatından ’Evet’ Bürosu
AK Parti Soma İlçe Başkanlığı, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumuyla ilgili Soma'da bilgilendirme bürosu açtı.

AK Parti Soma İlçe Başkanlığı, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumuyla ilgili Soma'da bilgilendirme bürosu açtı.

AK Parti Soma İlçe Başkanlığı tarafından 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu için bilgilendirme bürosu düzenlenen törenle açıldı. Seçim bürosu açılışına AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk, partililer ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde konuşan AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk, "16 Nisan tarihinde yapılacak halk oylaması çalışmaları nedeniyle Soma'da seçim büromuzu açmış bulunuyoruz. "Sevdamız Millet Kararımız Evet" sloganıyla çıktığımız yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Somalılar sağ olsunlar bize teveccüh gösteriyorlar. Startımızı bugünden itibaren verdik. Yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı dualar eşliğinde yapılarak katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Ak Parti Soma Teşkilatından ’Evet’ Bürosu

Ak Parti Soma Teşkilatından ’Evet’ Bürosu

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