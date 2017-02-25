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AK PARTİ STARTI VERDİ

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AK PARTİ STARTI VERDİ
AK Parti, 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni öngören referandum kampanyasının startını verdi

iAK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Kampanya Tanıtım Toplantısı'na eşi Semiha Yıldırım'la birlikte, AK Parti'nin kampanya şarkılarından ilki "Tabii ki evet" eşliğinde Ankara Arena'ya girdi.

YILDIRIM: HERKESE ULAŞIN 

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, salona girişte, oluşturulan turkuaz renkli platform üzerinde yürüyerek partilileri selamladı, salondakilere kırmızı karanfil dağıttı. Partinin kampanya sürecinde meydanlarda çalacağı 3 yeni şarkı da kamuoyu ile paylaşıldı. Sadece Türk bayraklarının yer aldığı tanıtım toplantısında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, partililerden her vatandaşa ulaşılmasını istedi.

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