Ak Parti Teşkilatları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konusunda Bilgilendirildi

AK Parti Nevşehir İl ve Merkez İlçe Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

AK Parti Nevşehir İl ve Merkez İlçe Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

AK Parti Nevşehir İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin organizesinde ilçelerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilgilendirme toplantıları bu kez İl Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları ile Merkez İlçe teşkilatlarına anlatıldı. Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan toplantıya AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz ve merkeze bağlı belde başkanları, köy ve mahalle yöneticileri, sandık yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda parti mensubu katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve halk oylamasında izlenecek yol haritası konusunda bilgiler verdi.

Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz; "Parti teşkilatımız tarafından 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylamasında nasıl bir yol izleyeceğimiz belirlendi. Allah'ın izniyle 16 Nisan'a kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tüm vatandaşlarımıza anlatacağız. Sahalara inmeden önce ayrıca tek tek teşkilatlarımızla da geniş kapsamlı bir şekilde istişarelerde bulunmuş oluyoruz" dedi. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ayrıntılı bir şekilde teşkilat mensuplarına ve ev ev gezerek her vatandaşa anlattıklarını belirterek, "Teşkilatlarımızla tek tek bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili izleyeceğimiz yol haritasını anlatıyoruz ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en doğru biçimde anlaşılması için çalışmalar yapıyoruz. Yeni sistem ile ülkemizde istikrarın, gelişmenin ve kalkınmanın daha hızlı ve daha sağlam olacağını ifade ediyoruz" dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde vesayet güçlerinin devri kapanacağını belirterek; "Bizler teşkilatlarımızla her zaman bir aradayız. Bu toplantımızda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıklı istişarelerle teşkilatlarımıza anlatıyoruz. Söz de yetki de doğrudan aziz milletimize geçiyor. Türkiye'de rejim değişmiyor, değişen sadece yönetim sistemidir. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak; kazanan Türkiye olacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en büyük güvencesi, gerçek anlamda demokratik olmasıdır. Türkiye, yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir karara varacak. 16 Nisan'da aziz milletimiz egemenliğini sandıkta tescilleyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sürekli istikrar demek, güçlü iktidar demek ve icraatların hızlı yapılması demek" dedi.

Toplantı daha sonra soru cevap kısmı ile sona erdi.