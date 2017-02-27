Ak Parti Trabzon Siyaset Akademisi Devam Ediyor

AK Parti Trabzon Siyaset Akademisi eğitimleri kapsamında Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Trabzon'a geldi.

AK Parti Trabzon Siyaset Akademisi eğitimleri kapsamında Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Trabzon'a geldi.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Tahmazoğlu'nu parti binasında misafir ettikten sonra siyaset akademisine geçildi. Yerel Yönetimlerde Şahinbey Belediyesi modelini katılımcılara anlatan Tahmazoğlu, AK Parti'nin kuruluş felsefesinde yerel yönetimlerin çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Tahmazoğlu eğitiminde katılımcıların sorularını cevaplarken Trabzon'un tarihsel ve kültürel önemine de vurgu yaptı. Akademi eğitimlerinin disiplinli ve yoğun bir katılımla devam ettiğini ifade eden İl Başkanı Revi, "Eğitimlerimizin her haftasında çok kıymeti hocalarımız ve eğitimcilerimiz Trabzon'a geliyor. Bu fırsatları değerlendirmek için akademiye kayıtlı olan kıymetli vatandaşlarımızın ilgisi de bizleri mutlu ediyor. Burada verilen eğitimler sonrasında birçok konuda bilgi ve donanıma sahip olacak katılımcılar da kendi alanlarında uzman isimlerle diyalog kurmuş oluyor" ifadelerini kullandı.