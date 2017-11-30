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AK Parti Ünye'de 4 istifa birden

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AK Parti Ünye'de 4 istifa birden
AK Parti Ünye Teşkilatı'nda üst üste gelen istifalar 4'e ulaştı. Yönetim kurulu üyelerinin ardı ardına istifaları gözleri Ünye AK Parti'ye çevirdi

AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı'nda yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce parti yönetiminden istifa eden Av. Telat Tuncar'dan sonra Mustafa Çakmakçı, Mustafa Kemal Yeni ve Selami Kurt'un da Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmesi gözleri Ünye İlçe Teşkilatı'na çevirdi.

İstifaların devam edeceği yönünde görüşler gelmeye devam ederken, istifa edenlerin "AK Parti'nin bir üyesi olarak partimin yanındayım. Bu kutlu davaya hizmet etmeye devam edeceğim" diyerek istifalarını sunması, kafalarda 'Üyelerin istifasında İlçe Başkanı Arif Ergün ile yaşanan bir sorun mu var?" sorusunu gündeme getirdi.

BENİMLE ALAKASI YOK
HHALK Gazetesi Ünye Temsilcisi Hamza Alp'ı ziyaret eden ve yaklaşık bir yıl önce istifa furyasını başlatan Av. Telat Tuncar, istifaların gülünç olduğunu belirterek, "Fikirsel anlamda birlikteliğim olmayan bu arkadaşlarla, eylemsel anlamda da herhangi birlikteliğim yoktur. İstifalarının benimle birlikte anılması kamuoyunda yanlış bir algıya neden olmuştur. Bu algının düzeltilmesi için açıklama yapma gereği duydum" dedi. Tuncar, "Mevcut İlçe Başkanı Arif Ergün, parti teşkilatını bir arada tutamamasının, birliktelik sağlayamamasının üyelerinin parti ile bağının kopmasının nedeni ise egosuna yenik düşmesidir. Bu makamlar 'ego tatmin etme' yeri değil, halka hizmet etme yeridir" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ MÜDAHALE EDECEKTİR
Av. Tuncar, "Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ünye Teşkilatı'nın durumunu göz önünde tutarak, bir an önce gerekli müdahaleyi yapacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı. Ünye'de adının 'ilçe başkanı' olarak geçmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Tuncar, "Partimin bu zamana kadar bana vermiş olduğu bütün görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım. Şayet yeni bir görev tarafımıza tevcih edilirse, bu görevden hiç bir suretle kaçınmayacağımızı belirtmek isterim" sözlerini kullandı. Hamza ALP / ÜNYE

 

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