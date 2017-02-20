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Ak Parti Üsküdar, Gençlerle Buluştu

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Ak Parti Üsküdar, Gençlerle Buluştu
Üsküdar Belediyesi'nin, "Gençlerimizle Dua'da Buluşuyoruz" konulu sabah namazı programı, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti.

Üsküdar Belediyesi'nin, "Gençlerimizle Dua'da Buluşuyoruz" konulu sabah namazı programı, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Üskudar İlçe Başkanı Halit Hızır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar SKM Başkanı İhsan Sorar'ın iştirak ettiği programa, gençler de yoğun ilgi gösterdi.

Şehitler için yapılan dualarla son bulan programda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençlere bizzat çorba ve simit ikramında bulundu.

İkramlardan sonra AK Parti Üsküdar İlçe SKM'yi ziyaret eden Muş, Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. AK Parti Üsküdar'ın referanduma hazır olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Muş, kutlu yürüyüşte tüm emek verenlere başarılar diledi.

Ak Parti Üsküdar, Gençlerle Buluştu

Ak Parti Üsküdar, Gençlerle Buluştu

Ak Parti Üsküdar, Gençlerle Buluştu

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