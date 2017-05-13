  • BIST 94.996
  • Altın 141,187
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk’ten Anneler Günü Mesajı

» »
Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk’ten Anneler Günü Mesajı
AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kayatürk mesajında, "Beslemeyi, sadakati, cesareti, büyütmeyi, sabır göstermeyi, hoşgörü ve sevgiyi tek bir çatı altında buluşturmayı karşılıksız başarabilen varlık annelerimizdir. Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka hiçbir değer yoktur. Fedakâr annelerimizi sadece bugünle sınırlı bir şekilde hatırlamanın onlara yapılacak en büyük hata olacağı düşüncesinden hareketle, onlara yılın her gününde hak ettikleri saygı, iltifat, sevgi ve güler yüz fazlasıyla gösterilerek hayır duaları alınmalı, kırıcı, incitici tavır ve davranıştan mutlaka uzak durulmalıdır. Annelik gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenen kadınlarımız, yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesidir. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın en kutsal vazifesini yerine getiren annelerimizin "Anneler Günü"nü kutluyor, bütün annelere sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali İsmail Çataklı’nın Hemşirelik Haftası Kutlaması13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:48
  • Gkv’den Teog’ta 31 Birincilik13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:43
  • Vali İsmail Çataklı’nın Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:43
  • Annelerin Hediyesi Sanko Park’tan13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:33
  • Hemşirelik Haftası Kutlaması13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:28
  • Engellilerin Sorunlarına Tiyatroyla Dikkat Çektiler13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Küçük Sakar Cadı, ’En İyi Çocuk Oyunu’ Ödülünü Aldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Başkan Alıcık, Engelliler Haftasını Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Kuşadası’nda ’Soma’ Fotoğraf Sergisi Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:08
  • Ortakent Yahşi Bahar Festivali Oyfest Basın Toplantısı13 Mayıs 2017 Cumartesi 08:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti