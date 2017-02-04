Ak Parti Viranşehir Gençliği Türkiye Birincisi

Viranşehir AK Parti Gençlik Kolları yaptığı çalışmalarında göstermiş olduğu üstün performans ile Türkiye genelinde önemi bir başarı elde etti.

Viranşehir AK Parti Gençlik Kolları yaptığı çalışmalarında göstermiş olduğu üstün performans ile Türkiye genelinde önemi bir başarı elde etti.

AK Parti Viranşehir Gençlik Kolları, başarı çıtasını yükselterek TPS Performans sisteminde Türkiye geneli 919 ilçe arasında Türkiye birincisi oldu. Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Viranşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Garip Köroğlu ve Ak parti Viranşehir ilçe Başkanı Mehmet Yıldırım'a plaket vererek, başarıların devamını diledi. Viranşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Garip Köroğlu, plaket için Bakan Elvan'a teşekkür ederken, başarılı çalışmalar nedeniyle mutluluğunu ifade etti.

Başarının elde edilmesinde, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım'ın dü büyük payı olduğunu belirten Köroğlu, "Tüm yönetim kurulu üyelerime ,gönüllü çalışan gençlerimize teşekkür ediyorum. AK Gençlik olarak durmak yok, yola devam ediyoruz. bugün bu plaketi Bakanımız Lütfi Elvan'ın elinden almak benim için gurur verici. Ben bu plaketi tüm Viranşehir adına alıyorum" diye konuştu.