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Ak Parti Yeni Anayasayı İlçe Başkanlarına Sordu

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Ak Parti Yeni Anayasayı İlçe Başkanlarına Sordu
AK Parti, yeni anayasa teklifini ilçe başkanlarına sordu. Ana kademe ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan...

AK Parti, yeni anayasa teklifini ilçe başkanlarına sordu. Ana kademe ilçe başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın başkanlığında gün boyu sürdü. İlçe başkanlarından yeni anayasa teklifi konusunda akıllarına takılan konular hakkında sorular sorması istendi.

AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, ATO Congresium'da Başbakan Binali Yıldırım'ın açış konuşmasıyla başladı. İlçe başkanlarından 18 maddelik anayasa teklifini ezbere bilmelerini isteyen ve ilçe başkalarının sorulacak sorulara ancak bu şekilde cevap verilebileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, toplantıda teşkilatına güvendiği konusunda mesaj verdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda, yeni anayasa ve referandum ana başlıklar oldu. Toplantı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın başkanlığında gün boyu sürdü. İlçe başkanlarından yeni anayasa teklifi üzerine sorular sormaları, akıllarına takılan konuları netleştirmeleri ve görüşlerini söylemeleri istendi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı olmak üzere parti kademelerindeki isimler ilçe başkanlarının merak ettiği tüm sorulara cevap verdi. Genel Başkan Yardımcıları, sorumlu oldukları teşkilatlar hakkında bilgiler vererek, ilgili soruları cevapladı. Kapanış konuşmasını Mustafa Ataş'ın yaptığı toplantıda referandum öncesi izlenecek yol haritası detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Yeni anayasa teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından henüz onaylanmadı. Onayın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) referandumun tarihini açıklayacak. Erdoğan'ın onayını bekleyen anayasa değişikliği teklifi üzerinde istişarelerin sürdüğü öğrenildi. Erdoğan, bugünkü muhtarlar toplantısında, "Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletimizin önüne gelecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Yıldırım, Cumartesi günü belediye başkanlarını toplayacak

Başbakan Yıldırım, Cumartesi günü partisine bağlı olan bütün belediye başkanlarını Antalya'da toplayarak istişarede bulunacak. Yıldırım, Cumartesi günkü toplantıda belediye başkanlarına da "güven mesajı" verecek. AK Parti teşkilatları da halka yeni anayasa teklifine "Neden evet denmesi gerektiğine" ilişkin bilgi vererek çalışmalarını sürdürecek.

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