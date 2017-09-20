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Ak Parti Yeni İlçe Yönetimi Başkan Uysal’ı Ziyaret Etti

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Ak Parti Yeni İlçe Yönetimi Başkan Uysal’ı Ziyaret Etti
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına üçüncü kez seçilen Mehmet Fatih Çakır, yönetimi ile birlikte Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına üçüncü kez seçilen Mehmet Fatih Çakır, yönetimi ile birlikte Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti. İlçe Başkanı Çakır ve Belediye Başkanı Uysal, konuşmalarında "birlik beraberlik" mesajını paylaştılar.

Bizler her zaman yanınızdayız, destekçiniziz

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı da makamında ziyaret eden Fatih Çakır, "Bundan sonraki süreçte tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve teşkilatımızın tüm mensupları ile birlikte ele ele, yan yana beraber Ereğli'mize hizmet edeceğiz. Bizler her zaman destekçiniziz, sizlerin yanındayız. İnşallah Ereğli'mizde daha güzel günleri hep birlikte inşa ederiz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum "dedi.

Önümüzdeki günler daha da güzel olacak

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Öncelikle başta İlçe Başkanımız Sayın Fatih Çakır ve yönetimini tebrik ediyorum. Önümüzdeki günler çok daha güzel olacak. İnşallah hep beraber kardeşlik ve birlik beraberlik içinde 2019 yılındaki seçimleri de başarılı bir şekilde bitireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız şart. Zaten bunun da olacağını biliyoruz. İnşallah Ereğli'mizin inşasına hep beraber katkı vereceğiz. Nazik ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Görevinizde başarılı olacağınıza kalpten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra basına kapalı olarak karşılıklı sohbet şeklinde devam eden ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

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