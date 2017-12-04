Ak Parti Yenişehir’de Adnan Kamıl Güven Tazeledi

Ak Parti Bursa'da Yenişehir İlçe Teşkilatı'nın genel kuruluna tek listeyle gidildi.

Ak Parti Bursa'da Yenişehir İlçe Teşkilatı'nın genel kuruluna tek listeyle gidildi. Mevcut İlçe Başkanı Adnan Kamıl, kongreye katılan 284 delegenin oylarıyla tekrar İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye üzerine çeşitli oyunlar oynandığını belirterek, "Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak zorundayız. 2071 hedeflerine ulaştırmak zorundayız. Bize bu tuzakları kuranların önümüze gül sermesini bekleyemeyiz. Türkiye kendi tarihine, coğrafyasına döndü. Şimdilik dünyanın değil ama bölgenin en güçlü ülkesiyiz" dedi.

Çavuşoğlu konuşmasında "Millet iradesini bu ülkede tahkim ederek demokratikleşme yolunda adımlar attık. Biz hepimiz birlikte büyük Türkiye'yiz. Türkiye'de birçok şey değişti. Siz değiştirdiniz, siz destek vermeseydiniz başaramazdık. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Ama birileri hâlâ vazgeçmedi. İhtiras içindeler, eski günleri yaşatmak istiyorlar. Biraz insan, biraz demokrat biraz ülke sevdası taşımalarını istiyoruz. Millete yabancılar, tepeden bakıyorlar. Bu kez uluslararası vesayet odaklarının işbirlikçisi, kasetle getirdikleri Kılıçdaroğlu ile yapmaya çalıştılar. Vazgeçmezler. Kılıçdaroğlu bunlara payandalık yaptı, yaptıklarını unutmadık, unutturmayacağız. Ağzını açtığı zaman FETÖ, PKK için konuşur, bir kelime de devlet için millet için konuş be kardeşim. Ne idüğü belirsiz belgelerle Cumhurbaşkanımıza operasyon çekmeye, milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. ABD'de dava var, tiyatro oynanıyor" dedi.

İl Başkanı Ayhan Salman ise, iç ve dış mihrakların entrikalarına karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine işaret ederken, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala ülkenin söz dinleyen ülkeden söz dinleten ülke olduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri anlattılar.

AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl da, "Önümüzde seçim var, çıtayı her geçen seçimde yükseltiyoruz. Bu kongremizin ardından hemen seçim çalışmalarına başlıyoruz. Önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde çok çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.