Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yüksel, yerel yönetimler toplantısı için geldiği Niğde'de Belediye Başkanı Faruk...

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yüksel, yerel yönetimler toplantısı için geldiği Niğde'de Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı ziyaret etti. Makamında ağırladığı Yüksel'e Niğde Belediyesi'nin kente kazandırdığı yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgi veren Başkan Akdoğan, "Söz verip de hayata geçiremediğimiz hiçbir proje yok" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yüksel, yerel yönetimler toplantısına başkanlık etmek üzere Niğde'ye geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ve parti yöneticileriyle toplantı düzenleyen Yüksel, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı da ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, il yöneticileri ve belde belediye başkanları da eşlik etti.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yüksel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuk milletvekiline Niğde Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri ve yeni dönem yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Başkan Akdoğan, Niğde Belediyesi olarak mali disiplini sağlayan ender belediyeler arasında yer aldıklarını ifade etti. 8 yıl önce görevi devraldıklarında 60 milyon TL'ye yakın bir borçla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Başkan Akdoğan, ilk önce mali disiplini sağlayarak hem borçları ödediklerini hem de Niğde'yi gelecek yüzyıllara taşıyacak yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirdi. 8 yıl içinde Niğde'nin çehresini tamamen değiştirdiklerini kaydeden Başkan Akdoğan, "Şehri marka kent haline getirmek için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimlerde halkımıza verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yerine getiriyoruz. Niğde'ye bir stadyum kazandırılmasıyla ilgili projemizi de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte kısa sürede hayata geçireceğimizi umut ediyorum" dedi.

Gaziantep Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yüksel ise Niğde'nin kabuğunu kırmış ve gelişmesini hızla sürdüren bir şehir olduğunu ifade ederek, "Kente kazandırdığı yatırımlardan dolayı Sayın Belediye Başkanımızı kutluyorum. Sayın başkanın bu başarısında, İl ve ilçe yönetimiyle, teşkilatlarımızla, milletvekilleriyle, belediye meclis üyeleriyle, bürokrasiyle uyum içinde çalışıyor olmasının da önemli bir etken olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ziyaretin anısına AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdülkadir Yüksel'e el dokuması halı hediye etti.