Ak Parti Zonguldak İl Teşkilatı’ndan, Abd’ye Kudüs Tepkisi

AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına...

AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına tepki gösterdi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından Madenci Anıtında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Kudüs'ün İslamın ilk kıblesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"Hepinizin bildiği üzere bizim İslam dünyasının ümmetin kırmızı çizgisi olan Kudüs üzerine oyunlar tezgahlar yapılıyor. En son ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir karara imza attı. Aslında bu yeni bir hadise değil. Çok eskiden beri İsrail ve İsrail'le ilişkisi olan küresel güçler bunun peşindeydi. Şunun bilinmesini istiyoruz ki Kudüs İslamın ilk kıblesidir. Sadece İslamın değil üç semavi dinin ortak değerlerinin noktasıdır. Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslamiyet'in ortak değerlerini barındıran bir yerdir Kudüs, geçmişte uğruna çok büyük savaşlar verdiğimiz Kudüs bugün sıkıntılar içesindedir. İnşallah bu hadise ümmetin İslam birliği üzerinde ittifak kurmasına sebep olacaktır. Her şer de bir hayır her hayırda bir şer vardır sözünün gereği bunun hayırlara vesile olacağına inancımız tamdır."

Ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ise şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin, İnsanlığın silüeti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Basın açıklamasının ardından program Kur'an-ı kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.