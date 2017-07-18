Ak Parti’de Delege Seçimleri Başlıyor

AK Parti Nevşehir İlçe Teşkilatlarında delege seçimleri 19-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AK Parti Nevşehir İlçe Teşkilatlarında delege seçimleri 19-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, 04 Temmuz 2017 itibariyle AK Parti Teşkilatlarında 6. Olağan kongre sürecinin resmen başladığını belirtti. Tanrıver, bu kapsamda yapılacak olana mahalle delege seçimlerinin ise 19-23 Temmuz tarihleri arasında başta Merkez İlçe olmak üzere diğer ilçelerde de başlayacağını söyledi.

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı olarak bundan sonra ki süreçte il ve ilçe kongrelerine odaklandıklarını ifade eden Tanrıver; "04 Temmuz itibariyle 6. Olağan kongre sürecimiz başlamış olmaktadır. Parti olarak delegelerimizi belirleyip kongre takvimine göre kongrelerimizi yapacağız. Üyelerimiz kongre süreci takvimimize göre delegelerimizi seçecek. 19 Temmuz itibariyle bütün ilçelerimizde başlatacağımız delege seçimlerimiz 23 Temmuzda sona erecek. 19 Ağustos'tan itibarense bu kez ilçe kongrelerimizi başlatacağız ve 12 Kasım'a kadar ilçelerimizdeki kongreler tamamlanacak. Ardından 18 Kasım'da başlayıp 25 Şubat 2018'de sona ermek üzere il kongreleri yapılacak. Teşkilatlarımızla uyum içerisinde istişareler halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.