AK Parti'de derin sessizlik

AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda İl Koordinatörü Ünal'ın ani bir kararla il binasına gelmesiyle derin bir sessizlik hakim oldu. Ne olacağını kimse tahmin bile edemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'metal yorgunluk' sözlerinin ardından başlayan Büyükşehir ve İl Başkanlıklarında değişim ve dönüşüm süreci devam ediyor. Şu ana kadar 26 il başkanının istifa ettiği AK Parti'de, Samsun İl Teşkilatının geleceği de dün akşam gerçekleştirilen temayülle belirlenecek. Akşam saatlerinde gibi il binasına gelen İl Koordinatörü Cumhur Ünal'ın sabah saatleri de Vezirköprü ilçesine giderek, ile yönetiminde temayül yapması kafaları karıştırdı. Barış GÖK