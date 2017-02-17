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Ak Parti’de Mahalle Toplantıları Devam Ediyor (2)

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Ak Parti’de Mahalle Toplantıları Devam Ediyor (2)
Ak Parti Odunpazarı Seçim İşleri Başkanı Hakan Parlakgün ve ekibi, her gün mahallelere giderek sandıklarda görev alacak üyelerini yerinde ziyaret ediyor.

Ak Parti Odunpazarı Seçim İşleri Başkanı Hakan Parlakgün ve ekibi, her gün mahallelere giderek sandıklarda görev alacak üyelerini yerinde ziyaret ediyor.

Parlakgün, "Bize yüklenen görevin sorumluluğunu biliyoruz. Ne kadar ağır bir vebal taşıdığımızın da farkındayız. Bu nedenle çalışmalarımıza zaman kavramı gözetmeden devam ediyoruz. Sandıklarda görev alacak Ak Parti üyeleri ile hem tanışma hem de mülakat düzeyinde gerçekleşen toplantılar ile seçim günü sandıklarımızın başında eksiksiz bir şekilde var olacağız" dedi.

Parlakgün, seçim takvimine de dikkat çekerek, yeni sistem için 16 Nisan'da gidilecek referandumda seçmen listelerinin 18 Şubat ile 26 Şubat 2017 tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkacağını bildirdi.

Ak Parti’de Mahalle Toplantıları Devam Ediyor (2)

Ak Parti’de Mahalle Toplantıları Devam Ediyor (2)

Ak Parti’de Mahalle Toplantıları Devam Ediyor (2)

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