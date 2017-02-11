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Ak Parti’de Yeni Dönem

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Ak Parti’de Yeni Dönem
AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevine atanan Yunus Baydar yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevine atanan Yunus Baydar yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti il binasında yapılan toplantı sonrası, İl Başkanı Yunus Baydar yaptığı açıklamada, ülke ve il gündemine ilişkin konuların değerlendirildiğini söyledi.

Yönetimin 30 kişiden oluştuğunu belirten Baydar, "Bugünkü toplantıda yönetimdeki arkadaşlarımızın görevleri belirlendi. Herkese bu görevin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Burada bizim amacımız bölgemiz ve insanımıza daha iyi hizmet etmektir. Özellikle halk oylaması öncesi yönetimimizin güzel ve verimli hizmetler yapacağına inancım tamdır. Çünkü çıktığımız bu yolda milletimiz ve memleketimiz için elimizden ne geliyorsa onu eksiksiz yapmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

Baydar, "Önümüzde bir halk oylaması süreci var. Bu süreçten de teşkilatlarımızın ve halkımızın desteğiyle alnımızın akıyla çıkacağız. Vekillerimiz bu konuda üzerlerine düşen görevi mecliste yapmıştır bize düşen artık bu 18 maddeyi kapı kapı dolaşarak halkımıza anlatmaktadır. Anayasamız değişe değişe yamalı bohçaya döndü. İnşallah Türk siyasi tarihinin en kapsamlı değişikliği ile önemli bir çalışmaya imza atan gazi meclisimizin yaptığı bu çalışmaya halkımızda evet diyecek ve ülkemiz için tarihi bir süreci daha başarı ile atlatacağız" diye konuştu.

Ak Parti’de Yeni Dönem

Ak Parti’de Yeni Dönem

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