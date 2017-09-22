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Ak Partide Yeni İl Başkanı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı

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Ak Partide Yeni İl Başkanı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı
AK Parti Niğde İl Başkanı'nı belirlemek için teşkilat mensupları sandık başına gitti.

AK Parti Niğde İl Başkanı'nı belirlemek için teşkilat mensupları sandık başına gitti.

AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişare toplantılarının ardından İl Başkanı Emrah Özdemir'in önümüzdeki genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine yeni adaylar için yapılan temayül yoklamalarında büyük heyecan yaşandı.

Teşkilat mensubu partililer İl Başkanı olarak görmek istedikleri isimleri yazmak için sandık başına gitti.

Oylamaya İl Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, İl Disiplin Kurulu Üyeleri, Demokrasi Hakem Kurulu Üyeleri, belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları İlçe Başkanları, Gençlik Kolları İlçe Başkanları, Eski İl Gençlik Kolları Başkanları, Eski İl Kadın Kolları Başkanları, Eski Belediye Başkanları, İl kurucuları ve mahalle başkanları katıldı. Yapılan temayül yoklamasının değerlendirmesi Genel Merkezde yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi .

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Harun Karaca: "Ak Parti ailesi olarak 12 tane seçim geçirdik .12 seçimin sonunda 34 ile çıktığımız yolda 51.8 ile devam ediyoruz. Niğde Ak Parti başkan adaylarını belirlemek için 190 tane kardeşimizi buraya davet etik. Buradan sizlerin oylarıyla çıkan aday adaylarımızla onlarla yüz yüze görüşeceğiz. Niğde'mizle ilgili ham bilgileri toparlayıp önümüzdeki hafta sayın Cumhurbaşkanımızla randevu alabilirsek Niğde'ye atamada bulunacağız"diye konuştu.

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