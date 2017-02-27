AK Parti'den 3 yeni kampanya şarkısı

AK Parti'nin Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'nda, 16 Nisan'a kadarki süreçte kullanılacak 3 yeni şarkı paylaşıldı

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi. Partinin kampanya sürecinde meydanlarda çalacağı 3 yeni şarkı da kamuoyu ile paylaşıldı. Salonda ilk olarak Uğur Işılak tarafından seslendirilen "Evet diyoruz" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı. Daha sonra Alper Kış'ın seslendirdiği "Milyonlarca evet" şarkısı paylaşıldı. Salonda son olarak Ümit Yılmaz tarafından hazırlanan "Evet ile güçlü Türkiye" şarkısına yer verildi. AK Parti'nin halk oylaması kapsamında daha önce sözleri Yalçın Polat'a ait Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği "Tabii ki evet" şarkısı kamuoyuyla paylaşılmıştı.