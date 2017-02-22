Ak Parti’den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylaması Bilgilendirme Çalışmaları

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı yöneticileri, 16 Nisan 2016'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylamasında hangi maddelerin değişeceği...

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı yöneticileri, 16 Nisan 2016'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylamasında hangi maddelerin değişeceği anlatmak için mahalle teşkilatlarını bilgilendiriyor.

İl Başkan Yardımcılarının katıldığı toplantılarda, sistemin genel faydalarının anlatıldığı kitapçık dağıtılırken, madde madde nelerin nasıl değişeceği aktarılıyor. Yöneticiler, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra diğer ilçelerde çalışmalarını sürdürürken, "Kararımız Evet" kitapcığında yer alan "Kalıcı siyasi istikrar", "Hızlı ve etkili icraat", "Güçlü yasama, güçlü icraat", "Güvenli ve huzurlu Türkiye", "Güçlü Meclis, güçlü temsil", "Birlik ve uzlaşma" ve "Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" başlıklarının açıklamalarını yaparak yeni sistemle nelerin kazanılacağını anlattılar.