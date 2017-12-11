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AK Parti'den istifa etti İYİ Parti'ye geçti

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AK Parti'den istifa etti İYİ Parti'ye geçti
Yönetici Dursun Sercan AK Parti üyeliğinden istifa ederek İYİ Parti Kavak Kurucu İlçe Başkanı oldu. Sercan, “Türkiye'nin, Samsun’umuzun ve Kavak ilçemizin İYİ olması için benim de iyi hareket içinde yer almam lazım” dedi

Meral Akşener’in genel başkanı olduğu İYİ Parti’ye katılımlar büyük bir hızla devam ediyor. Diğer partilerden İYİ Parti’ye geçişler olurken Samsun’un Kavak ilçesinde de AK Parti üyeliğinden istifa eden Dursun Sercan, İYİ Parti Kavak Kurucu İlçe Başkanı oldu. Sercan yaptığı açıklamada, “Verilen sözlerin artık yerine gelmediğini özellikle ekonomik alanda hızla bir kötüye gidişin olduğunu gördüm.Yoksulluğun ve fakirleşen halkın ihtiyaçlarına cevap bulamadım” dedi. Canberk ÇONKOR 

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