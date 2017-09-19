  • BIST 104.918
  • Altın 146,889
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1825
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Ak Partiden Kan Bağış Kampanyası

» »
Ak Partiden Kan Bağış Kampanyası
AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından "İyilik Bizim Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından "İyilik Bizim Kanımızda Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Piri Baba Parkı yanında kurulan Kızılay Aracındaki toplu kan bağışına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve teşkilat mensupları katıldı.

Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Karadağ'a faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, AK Parti teşkilatları inanılmaz çaba gösterdiklerini belirterek 200'ü aşkın ünite kan bağışı aldıklarını anlattı.

AK Parti teşkilatlarına iyiliğe vesile oldukları için teşekkür eden Dr. Senem Biçer, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar'a da günün anısına bir teşekkür plaketi takdim etti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, iki günde 200 ünite kan bağışı toplanmasının AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve mahalle teşkilatlarının başarısı olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarını tebrik etti. Ceylan, Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer ve ekibine de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ise, parti teşkilatları olarak toplumun ihtiyaçları ne yönde ise o doğrultuda hareket ettiklerini anlattı. Daha önce organ bağışı kampanyasına katıldıklarını hatırlatan Karadağ, Merkez İlçe Teşkilatının kan bağışı kampanyasının da başarıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Nijerya’daki Terör Saldırısını Kınadı19 Eylül 2017 Salı 19:28
  • Ak Partiden Kan Bağış Kampanyası19 Eylül 2017 Salı 19:23
  • Hainlerin İnlerine Girildi19 Eylül 2017 Salı 19:23
  • Gelibolu’da Gaziler Günü Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 19:18
  • Gençlik Ve Spor Bakanı’na 40 Davul-zurna İle Karşılama19 Eylül 2017 Salı 19:13
  • Gülüç Belediyesi’nden Kan Bağışı Kampanyası19 Eylül 2017 Salı 19:08
  • Biga’da Çeltik Hasadı Başladı19 Eylül 2017 Salı 19:03
  • Biga’da Karate Turnuvası Düzenlendi19 Eylül 2017 Salı 19:03
  • Çankırı’da Finansal Okuryazarlık Eğitimi Verilecek19 Eylül 2017 Salı 18:58
  • Bingöl’de Baz İstasyonu Tepkisi19 Eylül 2017 Salı 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti