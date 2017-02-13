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Ak Parti’den Mhp’ye Ziyaret

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Ak Parti’den Mhp’ye Ziyaret
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, MHP Mersin İl Başkanlığına atanan Atsız Afşin Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, MHP Mersin İl Başkanlığına atanan Atsız Afşin Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ikili, hem ülke hem de kent sorunları için ortak akıl geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ercik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Afşin'e yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Ülke olarak ciddi bir sürece girdiklerini, bu süreçte "sen-ben" olmak yerine "biz" olmak gerektiğini belirten Ercik, "15 Temmuz'da halk kendi üzerinde bir irade olmayacağını göstermiş, milletine ve bayrağına sahip çıkmıştır. Bizler de üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmalıyız. Hem ülkemiz hem de Mersin için ortak bir kurul kurabiliriz. Mevcut sorunları konuşarak ve bu sorunlara ortak çözümler getirmek hepimizin görevi olmalıdır ve bu ortaya koyacağımız çözümleri elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışabiliriz" dedi.

MHP İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milletimizin refahı, birlik ve beraberliği ve devletimizin güçlenmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız" diye konuştu.

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