Ak Parti’den Referandum Çalışması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Zahir Soğanda, referandum çalışması kapsamında Muradiye ilçesinde halkla bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Zahir Soğanda, referandum çalışması kapsamında Muradiye ilçesinde halkla bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından Zahir Soğanda bir konuşma yaptı. Referandumun Türkiye için hayati önem taşıdığını ifade eden Soğanda, hızlı yürütme ve güçlü bir yasama ile Türkiye'nin geleceğinin güçleneceğine, bölgesinde de adalet doğuracağını söyledi. Soğanda, "Partimiz tüm üyeleriyle bugüne kadar memleketin bekası için çalışıyor. Şunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz ki bizler memleket için varız" dedi.

Programa İl Başkan Yardımcısı Halil Sevimli, Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım, AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Fevzi Akbalık, partililer ve vatandaşlar katıldı.