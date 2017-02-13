  • BIST 88.496
  • Altın 145,898
  • Dolar 3,6900
  • Euro 3,9254
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Ak Parti’den Seçmenlere Oy Pusulası Uyarısı

» »
Ak Parti’den Seçmenlere Oy Pusulası Uyarısı
AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarına ilişkin seçmenlere...

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarına ilişkin seçmenlere uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören Anayasa değişikliği paketini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından 16 Nisanda yapılması kararlaştırılan halk oylaması ile ilgili sandığa atılacak pusulalar ve üzerine vurulacak mühürde netlik kazandığını kaydeden Edip Avşar, üzerinde "tercih" yazan mühürlerin kullanılacağı ve oy pusulasının da beyaz zemin üzerine "evet" ile kahverengi zemin üzerine "hayır" bulunacağı ifade etti.

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılacak halk oylamasında beyaz renk üzerine "evet', kahverengi üzerine "hayır" ibareleri bulunan 2 ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılacağını belirtti.

Avşar, şöyle konuştu;"'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili halk oylamasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim günü 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. YSK, bununla ilgili seçim takvimini 16 Şubatta açıklayacak ve seçim sürecimiz resmi olarak işlemeye başlamış olacak, bununla birlikte oy pusulalarımızda netlik kazanmış olup, üzerinde "tercih" yazan mühürlerin kullanılacağı ve oy pusulasının da beyaz zemin üzerine "evet" ile kahverengi zemin üzerine "hayır" bulunacaktır. Oy kullanacak seçmenlerimizin bu konuda dikkatli olmalarını önemli rica ediyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaycuma Emniyeti Kreşlerde Meslek Tanıtımı Yaptı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Esnafa Kredi Müjdesi13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Kadınların Yaşadığı Zorluklar Bu Sergide Anlatılacak13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • İşyeri Yanan Esnafın Yarasını Sardılar13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Mersin Şehir Hastanesi Ulaşımını Belediye Otobüsleri Sağlıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Karahallılılar ‘Tarhana Gecesi’nde Buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • 14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • Bolu Zabıtasından İşyerlerine Sıkı Denetim13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Akhisarlı Kadınlara Mikro Kredi Anlatıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Başkan Karaosmanoğlu, Köylüleri Ziyaret Etti13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti