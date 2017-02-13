Ak Parti’den Seçmenlere Oy Pusulası Uyarısı

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarına ilişkin seçmenlere...

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarına ilişkin seçmenlere uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören Anayasa değişikliği paketini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından 16 Nisanda yapılması kararlaştırılan halk oylaması ile ilgili sandığa atılacak pusulalar ve üzerine vurulacak mühürde netlik kazandığını kaydeden Edip Avşar, üzerinde "tercih" yazan mühürlerin kullanılacağı ve oy pusulasının da beyaz zemin üzerine "evet" ile kahverengi zemin üzerine "hayır" bulunacağı ifade etti.

AK Parti Nevşehir İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılacak halk oylamasında beyaz renk üzerine "evet', kahverengi üzerine "hayır" ibareleri bulunan 2 ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılacağını belirtti.

Avşar, şöyle konuştu;"'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili halk oylamasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim günü 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. YSK, bununla ilgili seçim takvimini 16 Şubatta açıklayacak ve seçim sürecimiz resmi olarak işlemeye başlamış olacak, bununla birlikte oy pusulalarımızda netlik kazanmış olup, üzerinde "tercih" yazan mühürlerin kullanılacağı ve oy pusulasının da beyaz zemin üzerine "evet" ile kahverengi zemin üzerine "hayır" bulunacaktır. Oy kullanacak seçmenlerimizin bu konuda dikkatli olmalarını önemli rica ediyoruz" dedi.