Ak Partiden Sendikalara Ziyaret

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Hizmet İş Sendika Erzurum Şubesi ve Memur Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Hizmet İş Sendika Erzurum Şubesi ve Memur Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Yeni anayasa referandumu öncesinde çalışmalara hız veren Öz, kentteki sendikalara ziyarette bulundu. İlk olarak Hizmet İş Sendika Erzurum Şubesini ziyaret eden Mehmet Emin Öz, sendikaların referandumda desteğinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Daha sonra Memur Sen İl Temsilciliğine ziyarette bulunarak referandum için destek isteyen Öz, "Erzurum'un değişik bir yapısı var. Etnik, mezhepsel yapısı dikkate alınması gerekiyor. Değişir kültürlerde gelen insanlar aynı ilçede farklı kabileler var. Bunların hepsinin görüşlerini aldık değer yargılarına önem verdik. Belki mükemmel değil ama bu kesimleri tatmin edecek bir yönetim çıkarmaya çalıştık. Bugüne kadar siyaset yapma imkanı bulmamış veya bazı sebeplerden dolayı yaptırılmamış, yapamamış bir çok arkadaşımızda bu yönetimde göreceksiniz. En büyük hedefimiz uyumlu çalışmadır" şeklinde konuştu.