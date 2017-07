Ak Partili Açıkkapı;”millet Korkmaz, Bayrak İnmez, Vatan Bölünmez”

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 15 Temmuz'un sadece bir darbeye ve işgale karşı "Millet Destanı" olmadığını, aynı zamanda bu coğrafyada...

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 15 Temmuz'un sadece bir darbeye ve işgale karşı "Millet Destanı" olmadığını, aynı zamanda bu coğrafyada bitmek bilmeyen Haçlı seferlerine karşı da verilmiş son mücadele olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Açıkkapı açıklamasında," Milletimizin bu toprakları öz yurdu olarak benimsediği 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Batılı Sömürgeci zihniyet ve onun haçlı oyunlarının sonu gelmedi. Eski yüzyıllarda engizisyon zihniyetinin kandırdığı batılı haçlılar sürekli Türkiye ve oradan da Müslüman coğrafyasına akınlar sergiledi. Müslüman coğrafyalara haçlı zulmünün ulaşmaması için Bu aziz millet her zaman can siparane fedakarlıklarda bulundu. Can verdi ,can aldı ama hem ümmetin umudu oldu hem de onurunu asla çiğnetmedi" dedi.

Haçlı zihniyetinin Müslüman toplumlar üstündeki oyunun yüzyıllar geçmesine rağmen son bulmadığını anımsatan Açıkkapı;" Bu zulüm kılık değiştirerek hem müslüman coğrafyalara musallat olmaya, hem de sinsi oyunlarla kan dökmeye devam etti. Günümüzde haçlı zihniyeti artık ordu kurup savaş meydanlarına inmek yerine müslüman görünümlü ya da etnik ırkçılığa dayalı terör örgütleri kurarak müslüman coğrafyalarına tasallut etmeye devam ediyor. Bu terör örgütleri etnik ırkçılık yapan eli kanlı leninist PKK, müslüman kılıklı DAİŞ ya da ülkemizde ve tüm dünyada yuvalanan FETÖ hainleri olarak kurgulanıp sahneye sürülüyor. Bu haçlı zihniyetinin son oyunu ise Allah'ın izni ile liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin cesaret ve ferasetiyle 15 Temmuz'da püskürtüldü"diye konuştu.

"Her zaman tetikte ve uyanık olmak zorundayız"

Milletin korkmayıp, bayrağın inmeyeceğini ve vatanın bölünmeyeceğini dile getiren Açıkkapı, açıklamasında devamında;

"Haçlı zihniyetinin ürünü olarak müslüman kisvesi altında içimize yuavalanmış alçak FETÖ üyesi asker görünümlü teröristler Milletin meclisini bombalamaktan, tanklarla milleti ezmekten, helikopterlerden ve silahlardan insanlara kurşun yağdırmaktan, Türk polisini kendi uçaklarımızla bombalayarak Şehit etmekten hiç çekinmedi. Ama bombaları göğsünde söndüren kurşunlara koşarak giden tankları önüne yatarak durduran bu necip millet, haçlının son tohumu ve oyunu alçak FETÖ üyelerini püskürttü. 15 Temmuz gecesi Tağut'un uşakları FETÖ teröristlerini ve haçlı zihniyetini Allah'ın izniyle karanlığa gömdü. Bu büyük millet, 250 şehit verdi, 2 bin 193 gazimiz oldu ama korkmadı,yılmadı, namusunu çiğnetmedi.15 Temmuz, haçlının son oyununun bu coğrafyada her zaman Ümmetin umudu olan bu millet tarafından en son püskürtülüşüydü. En sondu fakat son değildi. Millet olarak her zaman tetikte ve uyanık olmak zorundayız. Haçlı zihniyetinde oyun tükenmez. Allah'ın izniyle bu aziz millet bu coğrafyada oldukça hiç bir haçlı tohumu ümmet topraklarına kök salamayacak. Bizler 15 Temmuz gibi Çanakkale gibi nice destanlara vücut verecek bir milletin üyeleri olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.